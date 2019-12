Maltempo e freddo, prima nevicata dell'inverno 2019: il bollettino e le aree che saranno imbiancate

Il freddo, con temperature vicino allo zero, ha fatto la sua comparsa in tutta la nostra regione. Il vento forte e gelido ha creato disagi e qualche danno (alberi caduti in particolare). Domani dovrebbe essere, secondo il meteo, la giornata più fredda e con la prima nevicata dell'inverno 2019, a quote relativamente basse. Non stiamo parlando, secondo Umbria Meteo, di una nevicata importante, si tratta di una imbiancata a quote intorno ai 500 metri lungo l'appennino umbro-marchigiano: in particolare in Altotevere, eugubino-gualdese e nelle zone interne della Valnerina. Nel resto dell'Umbria, zone collinari e piana, previste piogge non intense. Ma sia il freddo che il maltempo è destinato ad esaurisi nel pomeriggio con temperature in aumento e rasserenamenti. Per venerdi quota neve intorno ai mille metri - quindi in montagna e basta - ma continueranno le piogge.