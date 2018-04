Meteo, le previsioni in Umbria per Pasquetta e per l'inizio settimana

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per Pasquetta e il resto della settimana. Lunedì 2 aprile “al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali nebbie o banchi di nubi basse nelle valli. Temperature minime in calo. Venti deboli meridionali”. Nel pomeriggio “cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Venti deboli sud occidentali”. In serata e durante le ore notturne “cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli meridionali”.