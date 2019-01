Umbria, allerta della Protezione Civile: "Rischio ghiaccio". Le previsioni meteo

"Rischio ghiaccio": allerta meteo della Protezione Civile per domani, lunedì 7 gennaio. Il Centro funzionale della ProCiv dell'Umbria ha diffuso un nuovo bollettino di criticità: allerta gialla in tutte le zone della regione per rischio ghiaccio lungo le strade.

Secondo le previsioni della Protezione Civile domani "ereno o poco nuvoloso" e "temperature massime in lieve calo".