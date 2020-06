Al volante ubriaco e senza assicurazione: notte brava per un 37enne, denunciato

Alito vinoso e linguaggio poco scorrevole. Non è servito molto ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche per capire che il 37enne italiano fermato nella notte alla guida della sua auto, dopo averlo visto procedere in in maniera poco regolare e pericolosa, era in condizioni alterate.

Gli agenti, impegnati in servizio di controllo del territorio nell’immediato hinterland perugino, hanno così chiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale ed è stato possibile accertare, attraverso l'etilometro, un tasso alcolimetrico all’incirca tre volte superiore a quello consentito dalla legge.

Ad aggravare poi la posizione dell'uomo la scoperta dei poliziotti: l’automobile guidata dall’uomo era stata sottoposta a sequestro amministrativo il giorno prima da personale della polizia locale, in quanto trovata sprovvista di assicurazione. Il 37enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro e affidato a deposito giudiziario.