Coronavirus, task-force anti-contagio invididua nuovi posti per eventuali emergenze: riconvertiti studi medici

Il bollettino medico sui contagi del coronavirus in Umbria, aggiornato all'8 marzo, dimostrava ancora una volta che il sistema sanitario umbro non ha al momento criticità e che la task-force, in servizio 24 ore su 24, è riuscita a rintracciare la gran parte delle persone che sono state in contatto con persone infette o nei luoghi di massimo rischio del Nord del Paese.

Ma sia gli amministratori regionali che i vertici della sanità regionale sono preoccupati per due dati che potrebbero, nell'ipotesi peggiore (da tenere sempre in considerazioni in questi casi per non rimanere impreparati), mettere a durissima prova il sistema sanitario regionale. Il primo, quello attualmente meno sondabile, riguarda i potenziali nuovi contagi dopo il mancato rispetto sia sul non frequentare luoghi affollati che per coloro - studenti e lavoratori - (quanti? Sono andati tutti ad avvertire i propri medici di famiglia dopo il ritorno?) che sono tornati dalle zone rosse, ora off-limits, prima dell'entrata in vigore del discusso decreto Conte.

Il secondo: ci sono oltre 500 persone in isolamento volontario o obbligato. Stanno tutti in buona salute, come dicono nel bollettino. Un mix comunque esplosivo: basta 40-50 contagiati a cui necessita il ricovero a Malattie Infettive o Rianimazione ed ecco che non ci sarebbero più posti a disposizione. Attualmente una 40ntina in tutta la Regione. E sia chiaro che la rianimazione serve anche per tutte le altre gravi emergenze.

Per questo, la Regione e la Task-Force, stanno cercando spazi nelle strutture ospedaliere maggiori. A Perugia sono stati già liberati molti studi personali di medici e professori universitari. E ancora ora saranno allestiti e messi in sicurezza per ospitare eventuali contagiati in gravi condizioni. Ci sono inoltre 15 strutture individuate sul territorio regionale per eventuali ricoversioni sanitarie. Il piano procede.