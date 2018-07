L'Umbria "nel forno" fino a 36 gradi: ma per fortuna niente emergenza al Pronto Soccorso, i dati

E' la giornata più calda di questa estate 2018, quella che stiamo vivendo oggi: la percezione del calore è stata di 37-38 gradi, ma in realtà - secondo i bollettini meteo della Protezione Civile - il termometro alle 14 ha toccato quota 34 gradi a Perugia e 36 a Terni. Anche domani altre 24 ore nel "forno" con tanto di bollino rosso. Ma per fortuna nonostante il grande caldo, sul fronte sanitario, non è scattata nessuna emergenza come testimoniano le statistiche su ricoveri e interventi dei Pronto Soccorso dei nosocomi di Terni e Perugia.

L'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia ha ribadito, dopo aver sentito il direttore del pronto soccorso, Paolo Groff, che "non è stata registrata un'attività assistenziale fuori dalla norma". Ma i medici perugini non hanno intenzione di abbassare la guardia tanto è vero che c'è un piano anti-calore per fronteggiare eventuali emergenze: task-force medica e posti letto sempre disponibile per accogliere i pazienti.

Nel ternano non c'è stato nessun incremento di accessi al Pronto Soccorso: gli anziani e i malati cronici - una piccola parte - che nei primi giorni di caldo intenso avevano chiesto assistenza per l'aggravarsi di patologie cardiorespiratorie sono stati tenuti in osservazione e poi rimandati a casa con i propri familiari.