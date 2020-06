Perugia, 15enne denuncia: "Violentata in centro storico". Scattano le indagini

Una ragazza di quindici anni è stata soccorsa mercoledì notte in centro storico a Perugia per una violenza sessuale. Lo riportano le edizioni odierne dei quotidiani locali 'Il Messaggero', 'Il Corriere dell'Umbria' e 'La Nazione'. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane studentessa avrebbe incontrato un amico, conosciuto da poco, e con lui sarebbe andata a bere qualcosa in un bar in centro. In base al racconto fatto dalla giovane ai Carabinieri, che indagano coordinati dal procuratore Giuseppe Petrazzini, i due si sarebbero recati in un vicolo, dove sarebbe avvenuta la violenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 intorno alle 22 di ieri e trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza, guaribili in 40 giorni. La ragazza è stata sottoposta anche alle analisi per verificare se il suo aggressore l’abbia fatta ubriacare o drogata.

Gli investigatori stanno verificando anche i filmati delle telecamere di sicurezza del centro storico a caccia della coppia insieme prima dell’aggressione e poi del giovane da solo che si allontana dal luogo della violenza. Il maggiorenne ricercato per la violenza, comunque, sarebbe già stato identificato.