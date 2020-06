Era evaso dai domiciliari: 34enne fermato e arrestato dai carabinieri

Dopo il lungo 'lockdown' dovuto all'emergenza coronavirus c'è stata una recrudescenza dei fenomeni criminali in città e l'Arma dei Carabinieri di Perugia su indicazione del Comandante Provinciale, coonnello Giovanni Fabi, ha predisposto un massiccio dispositivo di rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, finalizzato al contrasto delle forme di illegalità che destano maggiore allarme sociale.

E proprio nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto un 34enne cittadino tunisino, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale del capoluogo. In particolare, il provvedimento restrittivo scaturiva a seguito di una violazione, posta in essere dal predetto, alla misura della detenzione domiciliare cui era precedentemente sottoposto.