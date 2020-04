25 Aprile | “Lerner è venuto a casa mia a Perugia, con la troupe: ho raccontato la nostra Resistenza"

Gad Lerner ama Perugia, dove è venuto a raccogliere testimonianze per un grande progetto che include libri e multimedialità. Il grande giornalista e scrittore ritiene fonte primaria la nostra Mirella Alloisio (leggi qui l'intervista). Mi dice l’Alloisio (partigiana insignita della Croce di Guerra al Valor Militare): “Lerner è venuto a casa mia, con la troupe, qualche giorno prima delle restrizioni legate al virus. L’intervista la utilizzerà per un ciclo di documentari. Mi aveva già consultato e so che alcune cose che gli ho raccontato compaiono nel suo “Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana”, uscito l’altro ieri per Feltrinelli. Sono curiosa di vederlo”.

Anche l’Inviato Cittadino ha lo stesso desiderio e chiede a Mirella: Ti risulta che il volume si apra proprio con la tua intervista-testimonianza? “Non so, te lo dirò appena lo avrò in mano”. Ma è così. Credo che Lerner si fidi della tua formidabile memoria e abbia voluto rendere omaggio alla tua figura. Risposta che tende a minimizzare: “Dici? Io credo che si sia limitato a seguire l’ordine alfabetico del cognome degli intervistati”. Sempre modesta e ragionevole.

È noto che il progetto di Gad Lerner e Laura Gnocchi, d’intesa e collaborazione con l’ANPI, verte intorno a un racconto della Resistenza fatto in prima persona, senza mediazioni, dagli stessi personaggi che l’hanno vissuta. Vi sono fra essi dei centenari, come l’attore Gianrico Tedeschi, e novantenni, come la nostra Mirella. D’altronde, l’Alloisio era una ragazzina quando avverte il richiamo partigiano, come istanza etica e politica, e si getta coraggiosamente nella mischia. Lerner, con Laura Gnocchi e con l’Anpi, ha raccolto 420 interviste in un anno e mezzo di lavoro.

Cinquanta di queste interviste sono confluite nel romanzo collettivo, uscito il 23 aprile, "NoiPartigiani- Memoriale della Resistenza italiana" (pp 336, euro 19), a cura di Lerner e Gnocchi, con la prefazione di Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI. La versione ebook è disponibile dal 17 aprile. Il 27 aprile Lerner torna in tv con “La scelta. I partigiani raccontano”, in onda in 8 puntate alle 20.20 su Rai3: una vera sfida, quella di portare in prime time un argomento del genere.

Intanto un annuncio per la giornata odierna, “Oggi pomeriggio alle 15 – ci anticipa Mirella Alloisio – verrò intervistata da Gad Lerner per La Repubblica Tv. Sarà un collegamento attraverso le tecnologie delle quali non so nulla. Della connessione si occuperà un compagno del sindacato, molto esperto in faccende del genere”. Sembra proprio che Lerner non possa fare a meno di Perugia e della preziosissima voce della nostra Mirella Alloisio.