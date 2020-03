Coronavirus, bruttissime notizie sul fronte della lotta al virus: due decessi a Perugia, salgono a 4 le vittime in Umbria

Una bruttissima giornata per l'Umbria: il coronavirus, nonostante gli sforzi immani dei medici e infemieri, ha sconfitto altri due pazienti, un uomo e una donna, le cui condizioni si erano molto aggravate nelle ultime ore. I decessi sono venuti all'Ospedale di Perugia oggi pomeriggio. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 81.L’uomo, residente nel comune di Città della Pieve, era stato il primo paziente risultato positivo per Il COVID 19 ed era stato ricoverato il 2 marzo in Malattie Infettive e trasferito il giorno successi in Terapia Intensiva. La donna, residente a Perugia, era stata ricoverata presso la struttura di Malattie Infettive il 12 marzo e trasferita il 13 marzo in Terapia Intensiva. I sanitari hanno comunicato la triste notizia ai parenti subito dopo il decesso dei due pazienti. Anche il commissario straordinario Antonio Onnis, a nome della direzione e dell’intera comunità dei professionisti dell’ospedale, esprime sentimenti di condoglianze ai familiari e alle comunità di Città della Pieve e di Perugia. Salgono così a 4 le vittime del virus in Umbria: due uomini e due donne.

