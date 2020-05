Lavori Umbra Acque, rubinetti chiusi a Perugia: la mappa delle vie e gli orari

Acqua interrotta a Perugia, dove sono in programma dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione. Ad annunciarlo è 'Umbra Acque', che avvisa della "sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020 alle ore 01:00 di venerdì 05 giugno 2020".

LA MAPPA DELLE VIE - Via Dal Pozzo da intersezione con Via Del Giochetto fino a Via XIV Settembre; Via dell’Asilo

Via dell’Aquila; Piazza Michelotti; Piazza Rossi Scotti; Via delle Prome; Via del Sole; Via Mattioli; Piazza Piccinino; Via Bontempi;

Via Raffaello; Via del Carmine; Via Sperandio (dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020 alle ore 06:00 di venerdì 05 giugno 2020); Via Monteripido (dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020 alle ore 06:00 di venerdì 05 giugno 2020); Corso Garibaldi dal civico 220 (dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020 alle ore 06:00 di venerdì 05 giugno 2020).

CALI DI PRESSIONE - "Potranno poi verificarsi - si legge ancora nella nota dell'azienda - cali di pressione sulla rete di distribuzione che alimenta le seguenti vie del Comune di Perugia: Corso Vannucci Civici pari; Via Baglioni; Piazza della Repubblica; Via Fani; Piazza Italia.