Una giornata segnata da tragici eventi: due persone trovate morte nelle rispettive case

Una giornata segnata da tragici eventi per le città di Foligno e Città di Castello. I Vigili del Fuoco, dei due comandi, sono intervenuti nelle ore scorse per aprire un varco in due appartamenti dopo che si temeva per la salute dei rispettivi padroni. Purtroppo in entrambi i casi si è potuto constatare il decesso. Non sono state fornite le generalità e le presunte cause del decesso. Le indagine sono ancora in corso. A Foligno i Vigili del Fuoco erano intervenuti su richiesta del 118 per salvare una persona che si lamentava in casa a causa di un presunto malore. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nella tarda mattinata di oggi, invece,la squadra di Città di Castello è stata chiamata per aprire una porta dato che il proprietario non rispondeva alle chiamate e nessun lo aveva più visto.

(aggiornamento in corso)