Tragedia nella tarda serata di ieri a Terni, in via Narni. Un pensionato di 83 anni è morto, travolto da un'auto in corsa nella prima periferia della città. L'uomo è morto sul colpo, inutili i soccorsi del 118. La polizia locale ha effettuato i rilievi dell'incidente e raccolto le testimonianze.

