Umbria, tragedia in ospedale: uomo precipita nel vuoto, morto sul colpo

Tragedia all'ospedale di Terni nel primo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo è precipitato dai piani più alti del Santa Maria. Il 73enne è morto sul colpo nel cortile lato sud ovest dell'ospedale. Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del nosocomio l’uomo, che non risulta essere un paziente ricoverato, aveva con sé un borsello in cui è stata rinvenuta una lettera in cui annunciava di essere malato. Al momento sono ancora in corso le indagini da parte della polizia scientifica.