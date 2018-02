Tragedia in Umbria, cadavere di un uomo trovato in un canale dopo ore di ricerche

Tragedia in Umbria nella tarda serata di domenica 11 febbraio. Il cadavere di un anziano è stato ritrovato all'interno di un canale profondo una decina di metri; a fare la drammatica scoperta sono stati i soccorsi, allertati dal pomeriggio per rintracciare l'uomo scomparso. Il corpo ormai senza vita dell'83enne è stato recuperato in zona Baschi (Ponte Argentaria) dai vigili del fuoco di Orvieto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Baschi e gli uomini del Sasu. Indagini in corso per far luce sulla tragedia.