Coronavirus, task-force anti-contagio chiude due reparti Ospedale di Orvieto: infermiere positivo

Un infermiere in servizio all'Ospedale di Orvieto è stato trovato positivo al virus Covid-19 e per questo motivo la task-force regionale anti-contagio ha deciso di chiudere i reparti di Chirurgia e Ortopedia. I pazienti che erano nelle condizioni fisiche di essere dimessi sono usciti dall’ospedale con tutte le cautele e sono in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni, mentre gli altri sono stati trasferiti in altri reparti in isolamento. Si procederà quindi alla sanificazione delle stanze per ripristinare appena sarà possibile l’attività ospedaliera di chirurgia e ortopedia.