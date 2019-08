Umbria, incendio nella cucina della sagra: in azione i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti in località Sferracavallo per domare un incendio, sviluppato all’interno di un container, intorno alle 20 di domenica 4 agosto. La struttura è anche adibita a cucina per la sagra che inizierà la prossima settimana. All'interno le derrate che avevano acquistato gli organizzatori oltre a utensili, frigo congelatori e affettatrici. Secondo una prima ricostruzione la causa del rogo sarebbe da addebitare ad un corto circuito.