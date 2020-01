Umbria, giovane operaio si dà fuoco in strada: è in gravissime condizioni

Dramma nella serata di venerdì 3 gennaio nel piccolo centro di Ficulle, comune dell’Orvietano. Un operaio trentenne si è cosparso il corpo di liquido infiammabile per poi darsi alle fiamme. Ora è ricoverato presso il Centro grandi ustionati di Roma, in coma.

È successo tutto intorno alle nove di sera. Il giovane ha salutato la comitiva di amici ed è uscito dal bar dove aveva trascorso qualche momento in compagnia. Qualche minuto dopo, una persona è entrata nel locale lanciando l’allarme: “C’è una persona in fiamme”. Gli amici dell’operaio si sono precipitati subito fuori dal bar ed hanno cercato di bloccare il propagarsi delle fiamme a mani nude e poi usando asciugamani ed accappatoi bagnati.

Durante questo primo tentativo di soccorso, è stata chiamata un’ambulanza del 118 che ha trasferito il trentenne all’ospedale di Orvieto. Da qui, con l’elisoccorso il giovane è stato trasportato nella Capitale. Attualmente è in coma, in prognosi riservata. I medici stanno valutando le sue condizioni per capire se e come intervenire chirurgicamente nelle prossime ore.

Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri di Orvieto. Nessuno ha visto l’operaio cospargersi di liquido infiammabile né darsi fuoco. L’ipotesi più accreditata è che il gesto sia maturato per ragioni di tipo sentimentale dopo la fine della storia con la ex moglie, che abita a poca distanza dal bar teatro dei fatti.

“Siamo una piccola comunità – dice il sindaco di Ficulle, Gianluigi Maravalle – e questo fatto ci colpisce molto. Il ragazzo è conosciuto da tutti come una persona estremamente solare. Questo gesto nasce probabilmente da un momento di profondo sconforto”.