Coronavirus, l'ordinanza anti-contagio della Regione: tutte le disposizioni, annullate ferie personale sanità e pubblica utilità

La nuova ordinanza per l'Umbria, ai tempi della diffusione del coronavirus, firmata dalla Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei. La scheda ufficiale delle disposizioni ufficiali che entrano in vigore da oggi 4 marzo 2020.

UNIVERSITA': PROVVEDIMENTI PER AGRARIA E VETERINARIA

L’immediata sospensione precauzionale delle attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni in aula e in laboratorio, esami, sedute di laurea) del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e igienizzazione;

Per i Dipartimenti suddetti, la sospensione dei servizi di ricevimento, delle attività di front-office delle segreterie studenti presso i Dipartimenti medesimi e di ogni manifestazione o iniziativa all’interno degli spazi dipartimentali; l’accesso alle biblioteche dei Dipartimenti in questione solo per le funzioni di prestito

e restituzione e la chiusura degli spazi riservati alla consultazione e allo studio;

STUDENTI E PERSONALE

L’immediata segnalazione ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica competenti per il territorio di eventuali situazioni di rischio (provenienza da zone a rischio o contatti con casi o sospetti) da parte degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo-bibliotecario;

OSPEDALI E PERSONALE

la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

RIUNIONI

Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

TASK-FORCE PER IL RISPETTO DELL'ORDINANZA

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministero dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di Polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.