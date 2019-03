Umbria Olii, Giorgio Del Papa condannato per omicidio colposo: arrestato l'ex amministratore unico

I carabinieri di Spoleto hanno arrestato Giorgio Del Papa, l’ex amministratore unico e legale rappresentante della “Umbria Olii spa”. Come spiegano i militari, nei suoi confronti è diventata definitiva ed esecutiva la sentenza di condanna per omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello di Firenze.

Condanna arrivata nell’ambito del procedimento penale relativo all’esplosione avvenuta il 25 novembre 2006 a Campello sul Clitunno, nella sede della azienda, nel corso della quale persero la vita quattro persone. Nella tragedia morirono Maurizio Manili, Tullio Mattini, Vladimir Thode e Giuseppe Coletti. L’imprenditore era stato condannato in via definitiva a 4 anni, 9 mesi e 15 giorni nel settembre 2017. I carabinieri di Spoleto, in mattinata, hanno dato esecuzione al provvedimento. L'ex amministratore è stato portato nel carcere di Spoleto dove dovrà scontare la pena.

In primo grado Giorgio Del Papa era stato condannato a 7 anni e mezzo. In Appello la pena era stata ridotta a 5 anni e 4 mesi, dopo essere stato assolto dall'accusa di mancata "prevenzione per omissione dolosa mezzi prevenzione". I giudici perugini attribuirono un terzo della colpa al manutentore, morto nell'esplosione, e abbassarono di un terzo i risarcimenti per le famiglie delle vittime. Dopo la conferma della condanna in terzo grado, la Cassazione aveva rinviato ai giudici fiorentini per la rideterminazione della condanna, ora eseguita.