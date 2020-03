Coronavirus, cambia il decreto e cambia il modulo per spostarsi anche in Umbria: scarica autocertificazione

Nuove ordinanze, nuovi moduli da stampare, compilare e portarsi dietro per gli spostamenti a piedi, in auto e altri mezzi di trasporto, compresi quelli pubblici. Direttamente dal Ministero arriva il nuovo Pdf valido fino al 3 aprile prossimo che di fatto annulla tutti gli altri due. Cancellata la possibilità - contenuta nel decreto precedente - che permetteva comunque il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Infatti il rientro è permesso solo nei casi seguenti: esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.

Il nuovo modello per le autodichiarazioni è online, ma sarà anche in dotazione anche tutte le forze dell'ordine. Chiunque attesti il falso rischia di essere denunciato e in alcuni casi anche arrestato per attentato alla salute pubblica: pena prevista dal codice fino a 12 anni di carcere.

SCARICA QUI IL MODULO: Nuova autocertificazione coronavirus-2