Rave Party in montagna in Umbria: appassionati da tutto il mondo, sequestrato Lsd e altri stupefacenti

In questi giorni a ridosso del Ferragosto, in una località montana delle Marche, al confine con l’Umbria, non autorizzato, si è svolto un Rave Party al quale hanno preso parte oltre 1500 persone provenienti da tutta Italia e dall’estero. I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, interessati a monitorare il passaggio di eventuali giovani attirati dall’evento, hanno effettuato dei serratissimi controlli ed hanno segnalato alla locale Prefettura 3 giovani francesi, poiché trovati in possesso di hashish, LSD ed oggetti atti al consumo dello stupefacente.

L’auto a bordo della quale viaggiavano, in transito a Nocera Umbra e diretta a Rave party, ha insospettito i militari che hanno proceduto al controllo degli occupanti, da subito dichiaratisi “puliti”, ma poi, dopo insistenza dei militari e successiva perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri di Nocera Umbra hanno rinvenuto in loro possesso e sequestrato dell’hashish, una pasticca di LSD e diverso materiale utilizzato per il consumo dello stupefacente.

Non è la prima volta che i Carabinieri di Nocera Umbra portano a segno un risultato così importante, se ricordiamo che anche lo scorso anno, in occasione di analogo evento svoltosi in Località Monte Pennino di Nocera Umbra tra il 2 ed il 4 giugno 2017, gli stessi militari hanno segnalato alle competenti autorità 48 persone, di età compresa tra i 17 ed i 35 anni. Tutti dovranno rispondere dei reati di invasione di terreni e deturpamento di bellezze naturali. I denunciati, in quell’occasione, provenivano da Umbria, Lazio, Toscana e Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Oltre alla denuncia penale, per quei giovani era stata richiesta la misura di prevenzione del divieto di ritorno del comune di Nocera Umbra, al fine di evitare che un analogo evento venga organizzato nuovamente in futuro.