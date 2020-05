Coronavirus, le buone notizie arrivano da Nocera Umbra: tutti guariti i pazienti

Il sindaco di Nocera Umbra, Bontempi, ha annunciato - dopo le verifiche con la task-force regionale - che tutti i cittadini che erano risultati positivi sono guariti. Per loro entrambi i tamponi, ripetuti a distanza di tempo, sono risultati negativi. "E' una notizia importante che ci fa festeggiare tutti insieme - ha spiegato il primo cittadino -. Grazie al comportamento corretto anche dei cittadini, dei nocerini, oggi abbiamo una situazione che si conferma tranquilla da un punto di vista sanitario. Il territorio di Nocera Umbria è guarito ma siamo consapevoli che non è finita. Continueremo nella fase nuova a tenere alta l'attenzione nel rispetto delle regole date perchè è importante evitare un ritorno dei contagi. Ma oggi abbiamo una nuova prospettiva per ripartire".



