L'Umbria sotto la neve per il secondo giorno: oltre 10 centimetri caduti nella notte, imbiancate anche le valli e Perugia

La nevicata di primavera di ieri era stato soltanto un assaggio per Perugia e tutta la provincia. Infatti per tutta la notte si sono intensificate le precipitazioni nevose sui territori non solo dell'appennino umbro marchigiano ma anche a fondo valle e quindi anche nelle zone del Perugino e del Trasimeno e in quelle interne della Media Valle del Tevere. Da 10 ai 20 centimetri sono caduti in Alta Umbria e Valnerina. Strade invase dalla neve e con qualche problema per il transito dei lavoratori pendolari e camion: le difficoltà maggiori si sono registrate sulla Flaminia, sulla Foligno-Civitanova Marche, su tutti i valichi Umbria-Marche e Perugia-Ancona.

La neve ha imbiancato anche Perugia, in particolare l'area Nord dove si registrano accumuli modesti ma presenti su campi e giardini. Una nevicata di primavera quindi importante e che è soprattutto un toccasano per le sorgenti dell'Appennino che hanno finalmente ricevuto tanti centimetri di neve dopo un inverno con scarsissime precitipitazioni. Le previsioni di Umbria Meteo per il pomeriggio e la sera di oggi, 25 marzo.

POMERIGGIO: Cielo molto nuvoloso o coperto con isolate precipitazioni sull’Umbria centro occidentale, nevose fino a quote basse, coperto in Appennino con precipitazioni sparse, nevose fin sui fondovalle. Temperature massime senza variazioni di rilievo. Venti moderati nord orientali con rinforzi in Appennino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SERA/NOTTE: In serata da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni in generale intensificazione, nevose fino a quote basse sul nord della regione, oltre i 500/700 metri sul sud dell’Umbria. Cielo coperto in Appennino con precipitazioni frequenti, nevose fin sui fondovalle. Durante le ore notturne successive quota neve in rialzo a partire dal sud dell’Umbria. Venti moderati nord orientali con rinforzi in Appennino.