Allarme neve e gelo, Buran arriva in Umbria: scuole chiuse a Trevi

Le previsioni meteo della Protezione Civile dell'Umbria annunciano neve in pianura e il crollo delle temperature. Il Comune di Trevi ha disposto con apposita ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno di lunedì 26 febbraio 2018 a scopo cautelativo. "La misura - scrive il sindaco Bernardino Sperandio su Facebook - risponde alla esigenza di garantire la incolumità pubblica come indicato dalla nota diramata dalla Protezione Civile per condizioni meteo avverse nella nostra Regione attese nelle prossime ore".