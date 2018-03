Maltempo, neve e ghiaccio in Umbria: scuole chiuse a Magione, Pietralunga e Valfabbrica

La neve è tornata in Umbria. A Perugia e Terni scuole aperte tra mille polemiche. A Magione, Pietralunga e Valfabbrica, invece, chiusura dell'ultimo minuto per il peggioramento delle condizioni meteo. "Viste la neve formatasi nella notte e il possibile permanere di temperature sotto lo zero - scrive il Comune di Magione su Facebook, con il post rilanciato anche dal sindaco Giacomo Chiodini - si ravvede la necessità, a scopo precauzionale, di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Magione (compreso l’asilo nido comunale) per il giorno di giovedì 1 marzo 2018".

Stessa cosa a Valfabbrica: "A seguito del peggioramento delle condizioni meteo e della nevicata attualmente in corso - scrive il Comune di Valfabbrica su Facebook - , è stata disposta, in via d'urgenza, la chiusura, in via precauzionale, per la giornata odierna, di tutte le scuole, di ogni ordine e grado del territorio comunale". Di parere opposto il Comune di Corciano: "Come scritto ieri le scuole oggi 1 marzo saranno aperte".

L'aggiornamento di Umbria Meteo: "Nelle ultime ore neve su tutta l'Umbria con alcuni cm di neve al suolo, nel sud della regione comunque la neve si sta già trasformando in pioggia, nello spoletino piove con -2°C. Attenzione al gelicidio, il ghiaccio che si forma con la pioggia che viene a contatto con il terreno sottozero dopo alcuni giorni di temperature gelide".