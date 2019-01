Previsioni flop, tanta pioggia e un po' di neve in collina: 16 scuole chiuse, ma strade tutte transitabili

Il terzo giorno di Allerta Meteo "Arancione" sull'Umbria sta passando in maniera molto più soft rispetto alle previsioni (più catastrofiste) dei tecnici regionali e nazionali. Di accumuli di neve veri e propri (poche decine di centimetri) se ne parla solo oltre gli 800 metri di altezza, nevica dalle 6 di questa mattina lungo l'appennino gualdese-eugubino-nocerino, sulla montagna di Foligno, sulle colline di Spoleto e Orvieto, Perugia, Altotevere.

"La situazione - secondo Umbria Meteo - andrà avanti così per tutta la giornata di oggi e domani, Nel corso del pomeriggio nuovo generale peggioramento con precipitazioni in arrivo da ovest, più intense, anche a carattere di rovescio, sull’Umbria occidentale, nevose fin sui 400 metri di quota nel nord dell’Umbria, 600/800 metri sull’Umbria centro meridionale, localmente e temporaneamente più in basso in caso di precipitazioni più intense. Domani mattina giovedì 24 gennaio cielo coperto con locali precipitazioni in Appennino, nevose fin sui 600/800 metri di quota, nel pomeriggio quota neve in calo ma precipitazioni in diminuzione".

Insomma pioggia in città, un po' di neve in collina e montagna, dunque la situazione è molto più che ridimensionata rispetto alle prime previsioni. Resta il fatto che a fronte di pochi disagi (zona di alta collina Belvedere di Gubio - su strada - bus e treni hanno circolato senza problemi - sono state chiuse 16 scuole. E da domani la quota neve sale intorno gli 800 metri e con scarse precipitazioni. Eccesso di sicurezza a chiudere le scuole?