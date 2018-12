La Neve è arrivata: tetti e prati imbiancati in mezza Umbria, tanto freddo e rallentamenti sulle strade: la mappa delle città "imbiancate"

Nella notte la neve è arrivata, come da previsione, lungo l'appennino umbro-marchigiano, in Valnerina e sulla montagna di Foligno. Tetti e alberi imbiacati nei centri di queste aree imbiacante. Un manto nevoso che al momento non stra creando gravi problemi per via di accumoli modesti a terra (massimo 5 centimetri). I pochi fiocci scesi comunque hanno fatto subito presa per via del freddo che comunque, rispetto alla giornata di ieri, è in calo La neve è scesa fino a 400 metri ma nel corso della giornata, secondo il servizio meteo nazionale, la quota neve è destinata ad aumentare prima a 600 metri e infine a stabilizzarsi a quota 800. Città dunque che potrebbero essere risparmiate dai disagi che provocherebbe il maltempo. Qualche fiocco di neve è sceso anche sul centro storico di Perugia, ma i centri più colpiti sono l'Altotevere, Gubbio, Gualdo, Nocera, Norcia, Cascia e nello spoletino e in provincia di Terni nell'orvietano. Rallentamenti dalle 5 della mattina in due arterie: la Trevalli nel tratto umbro-marchigiano e lungo la Flaminia da Spoleto a Fossato di Vico.

(aggiornamento nel corso della giornata)