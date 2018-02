Neve e ghiaccio in Umbria: prorogata l'ordinanza di chiusura delle scuole nei Comuni dell'Appennino

Le scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido ed il centro socio riabilitativo “il Germoglio”, a Gualdo Tadino resteranno chiuse anche nella giornata di martedì 27 febbraio. Stessa cosa per Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo.

"Il perdurare del maltempo - scrive il Comune di Gualdo Tadino - , con la neve che continua a scendere da diverse ore in tutta la fascia appenninica dell’eugubino-gualdese e le previsioni per nulla rassicuranti per la giornata di domani ha portato il Sindaco Presciutti alla decisione di prorogare di un altro giorno la chiusura delle scuole a Gualdo Tadino. Stessa disposizione è stata adottata anche dai Comuni limitrofi di tutta la fascia appenninica".

nas e Protezione Civile sono al lavoro ininterrottamente dalla giornata di ieri sulle strade del territorio comunale. Per quanto riguarda Esa i servizi saranno effettuati in forma ridotta. Infatti, nella mattina di lunedì 26 febbraio sono usciti solo alcuni mezzi per assicurare i servizi minimi, mentre il restante personale è a disposizione del Comune nell'ambito del Piano emergenza neve. Cosa che continuerà anche nella giornata di domani se il maltempo continuerà a perdurare".