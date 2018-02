Allarme gelo e neve, maltempo in arrivo: scuole chiuse a Nocera Umbra

Allarme neve e gelo in Umbria. Anche il Comune di Nocera Umbra, come quello di Gualdo Tadino, corre ai ripari e chiude le scuole per l’allerta meteo. “Viste le condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni – si legge nel post su Facebook del Comune di Nocera Umbra - , in via precauzionale, anche su indicazione della protezione civile, il sindaco ha predisposto ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 26 febbraio”.