L'Umbria si risveglia sotto la neve e tanto freddo: colpo di coda dell'inverno per 48 ore

Il colpo di coda dell'Inverno 2020, che inverno poi non è mai stato veramente, si sta abbattendo anche su tutta l'Umbria con temperature che sono scese pesantemente: vicine allo zero anche in pianura e sotto di versi gradi lungo l'appennino. Freddo ovunque con minime destinare a scendere anche nelle prossime ore.

L'inverno è tornato anche sotto-forma di nevicate che dalle 6 di questa mattina si stanno verificando in Alta Umbria, Valnerina, montagna folignate. Neve copiosa in montagna e ma imbiancati anche tetti e prati anche a quote basse, intorno ai 300 metri. A Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Nocera Umbra si registrano accumuli modesti al suolo ma per il momento non ci sono problemi per le principali vie di comunicazione. Nevica anche in Media Valle del Tevere.

AGGIORNAMENTO - ore 9 - Le nevicate si sono intensificate su tutto la provincia di Perugia in particolare lungo l'appennino umbro-marchigiano dove si registrano i primi accumuli importanti nelle città: dai 3 ai 5 centimetri di neve. Ma il manto è destinano a crescere nell'arco della mattinata. Imbiancate anche le strade dove si è formato anche uno strato di gelo. Si raccomanda, dalle forze dell'ordine, massima prudenza e si ricorda che, come da decreto, ci si deve muove solo in casa di lavoro o di reale necessità. Nevica in maniera copiosa anche su Foligno, in città, e in tutto lo spoletino. In Valnerina non ci sono ancora problemi per la circolazione nonostate il manto nevoso.

AGGIORNAMENTO - ORE 11 - Neve anche su Perugia in particolare sull'area nord dove tetti e giardini sono stati imbiancati. Mentre in centro e in periferia soprattutto nevischio. VIDEO E ARTICOLO COMPLETO

Le previsioni di oggi per il resto della giornata di Umbria Meteo.

POMERIGGIO: Cielo sereno o poco nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino con locali addensamenti e possibili isolate precipitazioni, nevose fino a bassa quota. Temperature massime in calo. Venti moderati nord orientali.

SERA/NOTTE: In serata ancora sereno o poco nuvoloso sull’Umbria centro occidentale, nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino con locali addensamenti e possibili isolate precipitazioni, nevose fino a bassa quota. Durante le ore notturne successive nuvolosità in aumento da est. Venti deboli o moderati nord orientali.

Maltempo, freddo ulteriore e nevicate anche a quote basse soprattutto lungo l'appennino sono previsti anche per tutta la giornata del 25 marzo.

