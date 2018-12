Umbria, arriva la neve: allerta meteo della Protezione Civile

Arriva la neve. La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per domani, giovedì 13 dicembre, per rischio neve in tutta la regione. Allerta gialla in tutti i settori per "possibilità di nevicate, anche a bassa quota, nella prima parte della giornata. Possibili locali problemi alla circolazione stradale. Possibilità di isolate interruzioni della viabilità. Possibilità di danneggiamento delle strutture e possibilità di isolati black-out elettrici e telefonici" in tutta l'Umbria.

Secondo le previsioni di Umbria Meteo la quota neve per domani potrebbe partire dai 600 metri di quota. Ecco le previsioni complete per giovedì 13 dicembre.

Sempre secondo Umbria Meteo per venerdì 14 dicembre, invece, sarebbe previsto un miglioramento della situazione. Ecco le previsioni complete per venerdì.