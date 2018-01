Tragedia sui binari in Umbria: muore 24enne dopo "urto accidentale" con treno in transito

Confermato urto accidentale tra il Frecciabianca in transito alla Stazione di Narni e un giovane 24enne che si trovava lungo il binario insieme ad amico. Una prima ispezione sul corpo della vittima - ferite al volto e al cranio - e le tracce riscontrare su una parte del mezzo portano direttamente, o sarebbero compatibili, ad un urto accidentale. L'ipotesi del suicidio non ha mai convinto dato che il giovane - un nigeriano residente a Roma - si trovava in compagnia di un amico con il quale era intenzionato a raggiungere Ancona per incontrare altri connazionali. Il Frecciabianca dopo l'impatto con l'uomo è stato fermato soltanto all'altezza di Jesi per dei controlli da parte della Polfer proprio a riguardo della dinamiche dell'incidente. Il macchinista non si era accorto di nulla e l'allarme è scattato soltanto dopo che è stato trovato il corpo del 24enne sbalzato lontano dai binari.