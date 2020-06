Umbria, imprenditore minacciato a colpi di fucile: indagini a tutto campo

Un imprenditore ternano residente nella zona del Narnese è stato aggredito e minacciato a colpi di fucile nella sua casa. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Narni.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella ad una moto sarebbe entrato nel giardino della casa dell’imprenditore imbracciando un fucile da caccia. Poi, dopo avere fermato il mezzo e senza dire nessuna parola, ha esploso alcun colpi di arma da fuoco, comunque non direttamente contro l’imprenditore, per poi fuggire a tutta velocità.

Gli investigatori hanno raccolto la denuncia dell’imprenditore e aperto la caccia alla persona in sella alla moto.