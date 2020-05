Umbria, muore dopo aver subito gravi ustioni: incendio in una cisterna di gasolio

Non c'è stato nulla da fare, dopo il ricovero e le cure disperate, per il 77enne umbro, residente in provincia di Terni, che era stato ricoverato nella prima serata dell'11 maggio con gravissime ustioni su tutto il corpo. Per la gravità delle condizioni cliniche non è stato possibile trasportare il paziente neppure in centri specializzati per le grandi ustioni. L'uomo era rimasto gravemente ferito su tutto il corpo a causa di un incendio che ha coinvolto una cisterna di gasolio nei pressi dell'abitazione della vittima. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, probabilmente nell'utilizzare una fiamma libera, il 77enne è stato investito dalle fiamme.

