Umbria, tragedia al veglione di Capodanno: muore davanti agli amici, inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia in Umbria al veglione di Capodanno. Un 57enne di Narni è morto durante i festeggiamenti in un locale della zona del ternano. L’uomo, poco dopo la mezzanotte, è stato colto da un malore ed è crollato a terra. I presenti hanno subito allertato il 118 e cercato di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.