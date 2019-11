Dramma in Umbria, muore ragazzino di 15 anni. Il sindaco Pernazza: "Siamo sconvolti"

Filippo aveva solo 15 anni. Filippo non c'è più. Il suo cuore si è fermato per cause ancora da accertare. Nulla hanno potuto i medici e paramedici del 118 regionali che hanno risposto al grido di aiuto dei genitori che hanno trovato il proprio figlio, privo di sensi, nella loro abitazione. Si cerca di capire se la morte è legata a problemi di salute oppure ad un malore improvviso, devastante e senza appello. Il dramma è avvenuto in Umbria, ad Amelia. Il sindaco Laura Pernazza, sconvolta, ha espresso la massima solidarietà alla famiglia di Filippo. "La nostra comunità in queste ore è fortemente provata ci uniamo al dolore della famiglia. Non esiste mai un momento giusto per andarsene. Ma a 15 anni no, non si può".

