Coronavirus, la conferma ufficiale dall'Azienda Ospedaliera: morto umbro di 71 anni

Il bollettino regionale sul coronavirus aveva pre-annunciato un nuovo decesso causato dal virus. Ora arriva la confermato ufficiale con altri particolari dall'Azienda Ospedaliera di Terni: la vittima è un uomo positivo al Covid di 71 anni, residente a Terni, che era ricoverato all'ospedale di Terni dal primo maggio. Il paziente è deceduto nel reparto di malattie infettive la notte 28 maggio. I deceduto in Umbria dunque salgono a quota 76. Questa è l'unica nota stonata in un bollettino regionale che invece conferma l'Umbria verso l'azzeramento dei contagi a fronte di oltre 1500 tamponi eseguiti in 24 ore.

