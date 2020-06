Monte Vettore, infortunio grave per due escursionisti: soccorritori ed elisoccorso in azione

Sul Monte Vettore, da oggi pomeriggio, stanno operando gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per mettere in salvo due escursionisti che hanno subito un grave infortuno. In azione anche l'elisoccorso del 118 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.



