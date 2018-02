Meteo, le previsioni in Umbria: "Ancora neve e rischio gelicidio, poi arriverà la pioggia"

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni: “Nelle prossime ore comunque, specie a partire dalla tarda mattinata e dal pomeriggio, assisteremo a quel cambio di circolazione atmosferica annunciato nei giorni scorsi che anticiperà l’arrivo sull’Italia di una perturbazione atlantico mediterranea. Dalle primissime ore di giovedì 1° marzo quindi, sono attese nevicate fino a quote pianeggianti ad iniziare dal sud ovest dell’Umbria, prodotte dal sovrascorrimento di aria più mite ed umida, pilotata da correnti sud occidentali, sopra lo strato d’aria gelida ancora presente nelle valli”.

E ancora: “Oltre a tutto questo c’è un altro elemento importante da considerare, probabilmente quello al quale bisognerà prestare maggiore attenzione per l’incolumità delle persone, il rischio gelicidio. Tra la mattinata ed il pomeriggio di giovedì 1° marzo l’ulteriore rialzo delle temperature in quota trasformerà, come abbiamo detto, la neve in pioggia, quest’ultima, soprattutto in alcune aree dove negli ultimi giorni sono state raggiunte temperature particolarmente basse sia di notte che di giorno ed il terreno umido è andato ghiacciandosi, la pioggia causerà il cosiddetto fenomeno del gelicidio, ossia pioggia che si congela all’istante al contatto con il suolo ghiacciato (con temperature ampiamente sottozero)".



Secondo Umbria Meteo "il gelicidio, probabilmente è da considerarsi il fenomeno più pericoloso perché produce ghiaccio trasparente come il vetro e difficilmente individuabile soprattutto sulle strade. Entro comunque le prime ore di venerdì 2 marzo sarà pioggia ovunque fino a quote elevate e soprattutto il terreno tenderà a riscaldarsi scongiurando definitivamente ulteriori casi di gelicidio. Per ultimo segnaliamo le frequenti ed abbondanti piogge attese sull’Umbria nei prossimi giorni con manto nevoso che prima s’incrementerà ma poi verrà fuso fino a quote elevate, quindi dovremo prestare attenzione anche ai corsi d’acqua".