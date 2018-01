Meteo, le previsioni in Umbria: "Freddo artico in arrivo, neve a quote collinari"

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per la settimana dal 15 al 21 gennaio 2018: “Sulla nostra regione prevalenza di sole nella giornata odierna con nubi in aumento da ovest tra il pomeriggio e la serata, domani martedì 16 gennaio molte nubi e qualche locale pioggia, neve a quote medio alte. Mercoledì 17 gennaio sereno o poche nubi al mattino, nubi in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata, giovedì 18 gennaio sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo e massime in aumento oggi lunedì 15 gennaio mentre domani martedì 16 gennaio minime in aumento e massime in calo, mercoledì 17 massime in calo, giovedì 17 gennaio minime in calo e massime in aumento. Venti inizialmente deboli o moderati sud occidentali, poi nord occidentali con temporanei rinforzi”.

Nel fine settimana, invece, “il sistema depressionario islandese si sposterà sul nord Europa pilotando un veloce impulso di aria fredda artica nord atlantica, attraverso la Francia, fin sull’Italia. Probabilmente sulla nostra penisola si formerà un centro depressionario che subito, entro domenica 21 gennaio, incalzato da aria fredda, si sposterà sopra la Grecia. Ciò causerà un veloce peggioramento atmosferico con precipitazioni sparse tra venerdì 19 e domenica 21 gennaio, più frequenti sulle regioni adriatiche, inoltre un calo termico con probabili nevicate in Appennino fino a quote collinari”.

Per quanto riguarda l’Umbria, “nulla di più significativo di quanto già visto nell’ultimo dicembre. Qualche precipitazioni sparsa, soprattutto in Appennino, con neve fino a quote collinari, tutto comunque piuttosto veloce nell’evoluzione”.