Meteo, le previsioni in Umbria: "Perturbazione di tre giorni, neve a quote collinari"

Tre giorni di perturbazione e allerta meteo della Protezione Civile. E la neve a Perugia "è più di una possibilità". Ecco le previsioni fino a venerdì 29 dicembre del sito specializzato Umbria Meteo.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre, al mattino “cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, nevose fin sui 1400 metri di quota. Temperature minime in lieve calo. Venti moderati o forti sud occidentali”. Nel pomeriggio “cielo coperto con precipitazioni frequenti ed a tratti intense, nevose fin sui 1200 metri di quota. Temperature massime in calo. Venti moderati o forti sud occidentali”. In serata “cielo coperto con precipitazioni sparse, nevose fin sui 900 metri di quota. Durante le ore notturne successive cielo molto nuvoloso o coperto con locali precipitazioni, nevose fin sui 700 metri di quota. Venti deboli o moderati sud occidentali”.

