Umbria sotto la pioggia: rallentamenti e allagamenti nella zona di Gubbio e Umbertide

Pioggia, allagamenti e disagi per gli automobilisti, già alle prese in questi giorni con i rallenamenti dovuti ai lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45 (senza contare nel ternano la recente chiusura del viadotto Montoro). È iniziata all'insegna del maltempo la seconda settimana di giugno in Umbria, soprattutto nella zona di Umbertide e Gubbio, dove diverse sono state le chiamate a Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per interventi tutti legati alle condizioni meteo.

Disagi che proseguiranno nelle prossime ore, almeno secondo le previsioni della Protezione Civile: "Rovesci e temporali sparsi - si legge nel bollettino meteo di oggi - saranno più frequenti nel pomeriggio, prima di migliorare in serata".