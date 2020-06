Fase 2 | Rafforzati i controlli su treni e stazioni: allontanati ubriachi, denunciato ladro

Continuano i controlli da parte della Polizia sui treni e nelle stazioni del Centro Italia, in particolare lungo l'asse Umbria-Marche. Dall’inizio del mese sono state identificate bem 3.781 persone, di cui 12 denuncia a piede libero. Tre di quelli fermati erano completamente ubriachi e stavano dando problemi ai passeggeri in una stazione ferroviaria. Per tutti loro è scattato il daspo urbano, non potranno mettere piede per un lungo periodo in quell'area cittadina. La Polizia ha assicurato alla giustizia anche un ladro di bagagli e ritrovato un minore in fuga.

