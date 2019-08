Controlli sui treni triplicati per evitare borseggi lungo asse Umbria-Marche: poliziotto salva due bambini

I controlli della Polfer lungo l'asse Umbria-Marche andranno avanti per tutta l'estate. Il bilancio di Ferragosto è stato più che positivo: 1064 persone controllate, 5 indagate. I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 162 pattuglie nelle stazioni e 18 a bordo treno. 42 i convogli ferroviari scortati. 11 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori.

Nella stazione di Senigallia è stato sorpreso un uomo in possesso di arnesi atti allo scasso: obiettivo biciclette e borse dei viaggiatori. Sul litorale di S. Benedetto del Tronto poteva consumarsi una tragedia: due bambini di 6 e 4 anni ed il papà di quest’ultimo rischiavano di affogare ma sono stati salvati dal provvidenziale intervento di un poliziotto, libero dal servizio.