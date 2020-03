Coronavirus, lungo il confine umbro-marchigiano: primo caso a Fabriano

Primo caso di coronavirus a Fabriano, al confine tra Umbria e Marche. Il secondo, sempre in zona di confine sull'appennino, dopo l'operaio 40enne di Sassoferrato. Ad essere stato contagiato nella città della carta sarebbe un anziano che attualmente si trova in ospedale, in isolamento, pronto per essere preso in carico secondo i protocolli sanitari per il Covid-19 a Fabriano. L'uomo ha accusato febbre e tosse da alcuni giorni. Il risultato del tampone, effettuato 24 ore fa, oggi ha ribadito la positività al virus.