Umbria, maltempo e danni: 300 alberi abbattuti, fulmine manda in tilt i telefoni del Comune

La furia del maltempo, con la pioggia e i fulmini di ieri, ha seminato danni in mezza Umbria. A Perugia è saltato il centralino del Comune. Solo poco tempo fa, come informa Palazzo dei Priori con un post su Facebook, "il danno al sistema telefonico comunale è stato riparato e il servizio di telefonia interna ed esterna (0755771) è correttamente funzionante". Molti i danni registrati nella zona di Foligno, con alberi abbattuti dal vento e danni alle auto parcheggiate.

Nella provincia di Terni la situazione è ancora critica. La Provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea di alcuni tratti della SP 111 dell’Abbadia e della SP 46 di Tordimonte fra i comuni di Orvieto e Porano. "Il provvedimento - spiega l'ente in una nota - si è reso necessario per la rimozione di quasi cento alberature cadute a seguito della tromba d’aria verificatasi fra il Lazio e l’Umbria. Le squadre della Provincia sono al lavoro per togliere gli alberi. Le porzioni di strada rimarranno interdette al traffico fino al termine dei lavori. Le due provinciali sono le strade maggiormente coinvolte dalla caduta di alberi, fenomeno che ha interessato quasi tutta la rete viaria di competenza dell’ente dove si contano in totale circa 300 piante abbattute dalle raffiche di vento, tra querce, pini d’Aleppo, pini domestici, acacie ed altre tipologie".