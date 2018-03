Maltempo, scatta il pericolo valanghe sulle montagne dell'Umbria: allerta a livello 3

Scatta l’allarme valanghe sulle montagne dell’Umbria. Il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria spiega che “con il perdurare dell’instabilità delle condizioni meteo e le repentine mutazioni nivologiche avvenute in questi giorni sulla dorsale dell’Appennino umbro-marchigiano, il grado di pericolo valanghe è 3 marcato”.

E ancora: “Particolare prudenza va tenuta nelle zone Catria-Monte Cucco, alta Valnerina e Monti Sibillini. Coloro che nei prossimi giorni vorranno recarsi ad effettuare escursioni sulle montagne e sulla neve, dovranno pianificare l’uscita con estrema accortezza e porre in essere ogni azione utile ad affrontare il grado di pericolosità da affrontare”.

Il Soccorso Alpino “indica alcune norme comportamentali da rispettare, sia per gli scialpinisti, sia per chi indossa ciaspole o scarponi: i dispositivi di autosoccorso, Artva, pala e sonda, sono in assoluto i primi a potere aiutare nel caso di coinvolgimento da valanga, per individuare chi dovesse rimanere sepolto ed iniziare l’estrazione. I soccorsi, anche i più tempestivi, arriveranno sempre dopo. In caso di gite fuoripista, con rischio elevato come in questi giorni, anche lungo gli itinerari all'apparenza sicuri, possono verificarsi distacchi di neve; perciò vanno scelte con cura le zone dove fermarsi, evitando di attardarsi sotto grandi pendenze o creste, poiché il pericolo può venire dall’alto: valanghe naturali o valanghe provocate da altri sciatori che hanno tagliato il pendio appena sopra, scivolamenti di neve o caduta di seracchi”.