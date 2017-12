Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile: temporali e neve a quote basse

Ancora forte maltempo sull'Italia per tutta la giornata di giovedì. Un vortice freddo attraversa l’Italia portando piogge e temporali sparsi, con quota neve in rapido calo. Il passaggio della perturbazione è accompagnato da forti venti. In Umbria molti interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, frane e incidenti.

Allerta arancione

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione nel Lazio, sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene, in Abruzzo sulla Marsica, sul Bacino dell’Alto Sangro e su quello dell’Aterno e, infine, su gran parte del Molise. L’allerta sarà gialla sui restanti settori di Lazio, Abruzzo e Molise, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sull’Alto Piave in Veneto, in parte della Toscana settentrionale e meridionale, sui versanti appenninici delle Marche, sull’Umbria, sulla Campania, sulla Calabria e su gran parte di Puglia e Basilicata.