Il maltempo semina danni, nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Il maltempo semina danni in Umbria. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo. Il vento forte si è abbattuto sulla zona di Città di Castello, Umbertide e Gubbio: alberi sradicati, rami pericolanti e tetti danneggiati con comignoli e tegole a rischio crollo.

Intanto per domani, martedì 12 marzo, la Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un nuovo bollettino di criticità per rischio vento. Allerta gialla per tutta la giornata nell'intera regione. Come si legge sul del Centro funzionale di Protezione Civile, con il rischio vento c'è la "possibilità di blackout elettrici e telefonici, di caduta di alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie. Possibili problemi alla circolazione stradale, ai collegamenti lacustri e alle attività lacustri".